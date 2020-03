Mathieu van der Poel slaat verkenning Ronde van Vlaanderen over

Mathieu van der Poel werd deze week geveld door ziekte. En de Nederlandse topper heeft het goed te pakken. De koorts is nog niet geweken en hij is nog steeds niet aan trainen toe. Bij Alpecin-Fenix kunnen ze vandaag niet inschatten of hun kopman de start van de Strade Bianche haalt, als die niet afgelast wordt.

“Nee, Mathieu is nog niet aan fietsen toe”, bevestigden teammanager Christoph Roodhooft en coach Kristof De Kegel ons deze morgen bij de start van de Omloop. “We bekijken dag per dag zijn situatie, maar hij heeft wel een stevige griep, ja.” Het is niet uitgesloten dat zijn deelname aan de Strade Bianche in het gedrang komt. Als die doorgaat, tenminste. “Dat is uiteraard de eerste vereiste. Hopelijk krijgen we zo snel mogelijk duidelijkheid over die Italiaanse koersen, daarna gaan we zien hoe de toestand van Mathieu evolueert.”

Roodhooft gaf aan dat Van der Poel niet naar Italië zal afreizen als hij niet honderd procent topfit is. “Sowieso zal hij al niet starten in optimale omstandigheden. Hij is nu toch al vier, vijf dagen zonder fiets. Het heeft geen zin om met een niet fitte renner in een koers als de Strade Bianche van start te gaan, ook al is het Van der Poel.” Ook de Italiaanse sprinter Sacha Modolo is overigens nog niet fit. Beide ploegmaats werden een tweetal dagen na het einde van de Ronde van de Algarve ziek. Wellicht ligt de reisdag vanuit Portugal (via Lissabon) aan de oorzaak van de ziekte, gaf De Kegel nog mee.

Update 1 maart 2020, 12:46u: Geen verkenning

Van der Poel zal maandag de Ronde van Vlaanderen niet verkennen, meldt zijn ploeg in een perscommunique. Van der Poel werd begin vorige week geveld door griep en is nog niet voldoende hersteld om trainingen af te werken. Ook zijn deelname aan de Strade Bianche is nog onzeker. “Zijn deelname wordt later geëvalueerd”, Alpecin-Fenix.