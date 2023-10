zondag 29 oktober 2023 om 15:30

Mathieu van der Poel verslaat Juan Ayuso in Madrid Criterium

Het Madrid Criterium heeft haar gewenste winnaar gekregen. Het was namelijk wereldkampioen Mathieu van der Poel die in de Spaanse hoofdstad als eerste over de streep kwam. Juan Ayuso werd tweede, Omar Fraile derde.

Het Madrid Criterium bestond uit 25 rondjes rond de Calle Gran Via. Naast Van der Poel, die als prof nog nooit eerder een wegwedstrijd afwerkte in Spanje, stonden onder meer ook Juan Ayuso, Marc Soler, Carlos Verona en Luis Léon Sánchez aan de start.

Van der Poel maakte het verschil in de slotkilometer. Hij sloeg een klein gaatje met zijn vijf medevluchters en hield stand tot op de streep. Met Juan Ayuso en Omar Fraile mochten er twee andere WorldTour-renners mee het podium op.