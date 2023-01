Mathieu van der Poel rijdt extra cross in aanloop naar WK in Hoogerheide

Mathieu van der Poel zal de komende weken niet drie, maar nog vier keer in actie komen voor het WK veldrijden in Hoogerheide. Dat heeft de renner van Alpecin-Deceuninck na zijn zege in de X2O-cross in Herentals laten weten aan In het Wiel, een podcast van het AD.

Het was al bekend dat Van der Poel nog zal deelnemen aan de X2O-cross in Koksijde (05/01) en de Wereldbekers van Zonhoven (08/01) en Benidorm (22/01), maar hij zal in het weekend van 28 en 29 januari nog één keer in actie komen. De Nederlander weet alleen nog niet of hij de X2O-cross in Hamme (28/01) of de Wereldbeker in het Franse Besançon (29/01) zal betwisten, een week voor de mondiale titelstrijd in Hoogerheide (05/02).

Na de crossen in Koksijde en Zonhoven trekt Van der Poel naar Spanje voor een trainingsstage. “Dan hoop ik na de stage weer net iets beter terug te komen, al zullen mijn tegenstanders dat ongetwijfeld ook doen. Ik zal in het laatste weekend voor het WK sowieso nog een cross rijden, maar ik weet nog niet welke van de twee.”

Van der Poel kwam dit veldritseizoen al tien keer in actie. In de Wereldbekers van Hulst, Antwerpen en Gavere en de X2O-cross in Herentals kwam hij als winnaar over de streep. In de overige crossen moest hij zijn meerdere erkennen in Wout van Aert (4x), terwijl hij ook in de Superprestige van Boom en de Wereldbeker Val di Sole naast de zege greep.