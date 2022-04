Mathieu van der Poel rijdt de Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel heeft de Amstel Gold Race aan zijn programma toegevoegd. De 27-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix liet na Milaan-San Remo zelf al weten dat hij de Nederlandse koers wilde rijden, maar zijn ploeg hield de boot eerst nog af. Intussen hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd dat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen zal starten.

“We gaan eerst kijken hoe hij Dwars Door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen verteert”, vertelde Christoph Roodhooft ons vorige week nog. “De Ronde is toch van een heel andere aard qua parcours in relatie tot de belasting op het lichaam, dan bijvoorbeeld Milaan-San Remo dat is. De Ronde van Vlaanderen is veel slopender. We wachten zijn reactie op die koers eerst even af. Daarna kijken we verder. In het geval van Mathieu van der Poel kunnen we altijd een plaatsje vrij maken in de selectie voor de Amstel Gold Race.”

Dat is inmiddels gebeurd, want de Nederlander vertelde na afloop van de Ronde van Vlaanderen zelf ook aan de start te zullen staan van Nederlands grootste eendagskoers. Daarna zal hij ook Parijs-Roubaix betwisten. Van de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik is geen sprake. Na de Hel van het Noorden maakt Van der Poel zich op voor de Giro d’Italia. Deze zomer zal MVDP ook opnieuw de Tour de France rijden. Hij is voornemens om beide grote rondes uit te rijden. Dit najaar wacht in Australië dan ook nog eens een WK-parcours op zijn maat.

