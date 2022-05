Mathieu van der Poel raakt roze trui kwijt op Etna: “Hoofddoel is nu ritzeges”

Na drie dagen is de roze droom van Mathieu van der Poel in de Giro d’Italia tot een einde gekomen. Al vroeg op de Etna, de slotklim van de vierde etappe, liet de kopman van Alpecin-Fenix het lopen. “Het was moeilijk om het roze te behouden, zo realistisch ben ik wel, en ik heb besloten om eigen tempo te rijden vanaf de voet”, vertelt hij.

“Ik had deze klim nooit eerder gedaan. Het was wel een mooie klim, maar ook heel moeilijk”, gaat Van der Poel verder in gesprek met Eurosport. Uiteindelijk kwam hij op bijna 23 minuten van ritwinnaar en vroege vluchter Lennard Kämna over de finish in een goed gevulde bus.

Toch was Van der Poel nog actief in de openingsfase. “Ik probeerde nog mee te springen in een vluchtgroep, maar dat lieten ze mij niet doen”, zegt hij. “Stefano Oldani heeft het daarna goed gedaan in de ontsnapping. Nu heb ik mijn focus op de komende dagen gericht. Het hoofddoel is ritzeges. Ik heb de paarse puntentrui niet als doel, maar als ik er goed voor sta in de slotweek dan kan ik er voor gaan.”

In dat klassement voor de ciclamino trui staat Van der Poel met 62 punten wel bovenaan. Bovendien is hij de enige sprinter in zijn ploeg, Jakub Mareczko, in de bergetappe naar de Etna kwijtgeraakt. De Italiaan reed lange tijd voor de bezemwagen en is uiteindelijk afgestapt.