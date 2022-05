Giro 2022: Jakub Mareczko afgestapt in bergetappe naar Etna

Jakob Mareczko haalt ook bij zijn vijfde deelname aan de Giro d’Italia de eindstreep niet. In de vierde etappe met aankomst bergop op de vulkaan Etna stapte de sprinter van Alpecin-Fenix, zondag nog vijfde in de derde rit, vroegtijdig af.

Mareczko verscheen vrijdag aan de start van de zesde Grote Ronde uit zijn carrière, nadat hij al viermaal de Giro had gereden en eenmaal de Vuelta a España. In geen van deze rondes had hij een etappe gewonnen en ook niet uitgereden. Wel had hij een handvol podiumplaatsen bij elkaar gereden. De 28-jarige Italiaan komt sinds dit seizoen voor Alpecin-Fenix uit en was in de Giro bij die ploeg het speerpunt voor de sprints, nadat hij aan het begin van dit jaar al een etappe en het puntenklassement van de Tour of Antalya had gewonnen.

Bij de eerste echte kans voor sprinters, in de derde etappe met aankomst in Balatonfüred, kwam Mareczko als vijfde over de streep. Daarna volgde de rust- en reisdag na de Grande Partenza in Hongarije en ging de Giro verder op Italiaanse bodem. Op Sicilië, in de vierde etappe, eindigde echter al het avontuur van de sprinter. Naast de Colombiaanse klassementsrenner Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) was hij de tweede opgever van de dag. Eerder raakte de Giro ook al de Sloveen Jan Trantik (Bahrain-Victorious) kwijt.