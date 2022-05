Mathieu van der Poel Quiz: Speel mee en maak kans op het boek ‘Mathieu van der Poel – Het fenomeen verklaard’

Hij is een van de uithangborden van de wielersport en ook deze Giro d’Italia wist hij met zijn opvallende rijstijl al te kleuren. Mathieu van der Poel is een bijzondere coureur met een grote fanschare. Maar wat weet jij allemaal over deze renner? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 22 mei 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3 exemplaren van de geactualiseerde versie van het boek Mathieu van der Poel – Het fenomeen verklaard t.w.v. 20,99. Bekijk hier het inkijkexemplaar.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Mathieu van der Poel Quiz 2022 In welke wedstrijd behaalde Mathieu van der Poel zijn eerste profzege (UCI .1 of hoger) op de weg? De eerste WorldTour-overwinning van Mathieu van der Poel behaalde hij in… In welke stad won Mathieu van der Poel zijn eerste NK op de weg? Mathieu van der Poel heeft in alle vijf de monumenten top-10 gereden. Mathieu van der Poel debuteerde in 2021 in de Tour de France. In de eerste etappe mocht hij in een bijzonder tenue starten ter ere van zijn opa Raymond Poulidor. Welke kleuren had dat truitje? Hoeveel dagen droeg Mathieu van der Poel de gele trui in de Tour 2021? Hoeveel dagen droeg Mathieu van der Poel de roze trui in de Giro 2022? Hoe vaak werd Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden bij de elite? In 2018 deed Mathieu van der Poel voor het eerst mee aan het WK mountainbike op het onderdeel Cross Country. Als hoeveelste eindigde hij? In het seizoen 2019 won Mathieu van der Poel drie Wereldbekers op de mountainbike. In welke plaats wist hij dat seizoen niet te winnen op het onderdeel Cross Country? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.