‘IOC stelt quarantaineplicht in, combinatie Tour-Olympische Spelen onmogelijk’

Atleten die deelnemen aan de Olympische Spelen moeten de eerste twee weken na aankomst in Tokio in quarantaine. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten, schrijven diverse Belgische media. Deze beslissing heeft grote gevolgen voor wielrenners. Voor hen wordt het onmogelijk om de Olympische Spelen te combineren met de Ronde van Frankrijk.

De Tour de France begint volgend jaar op 26 juni en eindigt op 18 juli. Tussen 24 en 28 juli staan het wegwielrennen op het olympische programma. Hiermee zou het onmogelijk worden om de Tour uit te rijden en deel te nemen aan de Olympische Spelen.

Uitzondering

Het Laatste Nieuws meldt dat het Belgisch Olympisch Comité nog een poging zal wagen om wielrenners een uitzondering op de maatregel te laten vormen, maar de kans op succes wordt niet groot geacht.

Eerder uit de Ronde stappen is volgens bondscoach Sven Vanthourenhout ook geen optie. “Ik kan me niet voorstellen dat Greg Van Avermaet of Wout van Aert aan de Tour beginnen om er na tien dagen al uit te stappen. Voor eind januari wil ik graag uitsluitsel over wie ik voor de Spelen kan selecteren. Ik zal het begrijpen als Wout van Aert resoluut voor de Tour kies.”

Van der Poel

Ook voor Mathieu van der Poel zorgt de quarantaineplicht voor een uitdaging. De mountainbikewedstrijd staat voor 26 juli op de kalender, wat inhoudt dat de Tour uitrijden onmogelijk wordt voor de veelvraat van Alpecin-Fenix. Eerder uit de Ronde van Frankrijk stappen zal dus noodzakelijk zijn voor de Nederlander om voor goud mee te kunnen doen.

Giro Rosa

Ook vrouwen lijken keuzes te moeten maken. De Giro Rosa is ondanks dat ze volgend jaar geen WorldTour-wedstrijd meer is een grote afspraak op de kalender. De wegwedstrijd voor vrouwen staat gepland voor 25 juli, terwijl de laatste etappe van de Italiaanse etappekoers 11 juli wordt verreden. Als het IOC geen uitzondering maakt voor wielrenners zullen ook in het vrouwenpeloton keuzes moeten worden gemaakt.