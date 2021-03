Mathieu van der Poel over Milaan-San Remo: “Ik denk dat Wout van Aert iets meer kans maakt”

Mathieu van der Poel staat zaterdag als één van de topfavorieten aan start in Milaan-San Remo. De Nederlands kampioen kan 60 jaar na opa Raymond Poulidor ‘La Primavera’ op zijn naam schrijven. “Het is een cool verhaal, maar Milaan-San Remo is een koers die ik sowieso wel wil winnen.”

“Milaan-San Remo is één van de moeilijkste koersen om te winnen”, vertelt de winnaar van Strade Bianche tijdens een digitale persconferentie van zijn ploeg. “Er zijn weinig momenten waar je iets kunt forceren. Meestal is het wachten tot de Poggio, want de Cipressa ligt te ver van de streep. Er zijn dus weinig plekken waar je koers kunt maken. Na bijna driehonderd kilometer zal blijken wie de sterkste is.”

Titanenstrijd tussen de grote drie

Andere topfavorieten aan de start zijn Wout van Aert en Julian Alaphilippe. ‘De grote drie’, zoals ze dit voorjaar worden genoemd, verkeren allemaal in topvorm en ook zaterdag zullen alle ogen op het trio gericht zijn. “Ik denk dat Wout iets meer kans maakt, omdat hij vorig jaar al gewonnen heeft. Dat kan een wezenlijk verschil maken, maar normaal gesproken wint de sterkste in San Remo. Vorig jaar was ik niet goed genoeg, maar ik hoop dit jaar bovenop de Poggio bij de besten te zitten.”

Zondag gaf Van der Poel te kennen dat de etappezege in Tirreno-Adriatico één van zijn zwaarst bevochten overwinningen ooit was. Op de vraag of hij volledig hersteld is van die vroege aanval antwoordt hij koeltjes: “Ik denk juist dat ik er beter van geworden ben. Bovendien heb ik nu drie dagen rustig aan kunnen doen, dus dat zou genoeg moeten zijn.”

“Hopen dat je niet in slaap valt”

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de 299 kilometer lange wedstrijd van start tot finish uitgezonden. Van der Poel: “Ik weet eigenlijk niet waarom, ik zou graag willen dat het een open koers is maar dat is het niet. Het is de eerste 100 a 150 kilometer gewoon in het peloton rijden en hopen dat je niet in slaap valt. Daarom vind ik Milaan-San Remo geen heel leuke wedstrijd, omdat er weinig momenten zijn waarop je het verschil kunt maken. Het is gewoon wachten tot de Poggio en dan kijken wie de beste benen nog heeft.”

Met de druk kan de 26-jarige Nederlands kampioen goed omgaan. “De kans dat je verliest is groter dan dat je wint, daar moet je eerlijk in zijn. Ik lig er eigenlijk niet wakker van. Ik ga van tevoren gewoon wat gamen of een serie kijken en hou me niet teveel met de wedstrijd bezig.”