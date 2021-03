Mathieu van der Poel over E3 Classic: “Een zeer eerlijke wedstrijd”

Mathieu van der Poel staat vandaag voor het eerst aan de start van de E3 Saxo Bank Classic. De Nederlandse kampioen is klaar voor de strijd. “Het is een parcours dat mij moet liggen, maar ik zal een goeie dag moeten hebben als ik wil winnen”, zo citeert Sporza.

De kopman van Alpecin-Fenix besloot het parcours van de E3 Classic uiteindelijk niet te verkennen. “Ik heb de volgorde van de klimmetjes op mijn stuur aangebracht, maar ik ken ze natuurlijk allemaal”, laat hij voor de start van de wedstrijd weten. “Als ik in het peloton zit, zie ik ook de herkenningspunten en weet ik waar ik vooraan moet zitten.”

Van der Poel besloot zich thuis in alle rust voor te bereiden op de Vlaamse klassieker. De Nederlander is een van de grote blikvangers, maar weigert zich voor de start rijk te rekenen. “Het is een parcours dat mij moet liggen, maar ik zal een goeie dag moeten hebben als ik wil winnen, want er zijn veel renners in vorm.”

“Ik heb de E3 verkozen boven Gent-Wevelgem, omdat dit een zeer eerlijke wedstrijd is. Het is makkelijker om vooraan mee te doen. Gent-Wevelgem is vaak iets te tactisch na de laatste beklimming van de Kemmelberg.”