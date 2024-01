zaterdag 27 januari 2024 om 12:37

Mathieu van der Poel over band met Remco Evenepoel: “We maken veel plezier op de fiets”

Mathieu van der Poel traint de laatste tijd steeds vaker met Remco Evenepoel. De Nederlander is de regerend wereldkampioen en volgde afgelopen seizoen de Belg op als winnaar van het WK wielrennen. In gesprek met HUMO vertelt Van der Poel over zijn band met Evenepoel.

Waarom het zo goed klikt tussen Van der Poel en Evenepoel, durft de kopman van Alpecin-Deceuninck niet te zeggen. “Goeie vraag, het is niet dat we veel dezelfde interesses hebben. Hij crost niet”, lacht Van der Poel. “Remco krijgt, zeker in België, nog veel meer mediabelangstelling dan ik. En niet altijd in positieve zin.”

“We maken veel plezier op de fiets. Misschien helpt het dat we geen rechtstreekse concurrenten zijn. We hebben al afgesproken dat ik de Ronde van Vlaanderen eens een jaartje zal overslaan als hij zijn kans wil wagen. Op voorwaarde dat hij dan Luik-Bastenaken-Luik skipt”, zegt MVDP met een lach.