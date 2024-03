donderdag 21 maart 2024 om 15:38

Mathieu van der Poel op 4-1 voorsprong bij eerste confrontaties met Wout van Aert

Vrijdag staan Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor het eerst dit wegseizoen weer samen aan de start. De twee zijn uiteraard – hoe kan het ook anders – allebei groot favoriet om de E3 Saxo Classic te winnen. Een eerste duel kondigt zich dus aan. WielerFlits zet de statistieken op een rij van hun eerste confrontaties op de weg.

Een duel kwam er de afgelopen jaren vaak al eerder. Vorig jaar kruisten de twee elkaar al in Tirreno-Adriatico, maar was het wachten op Milaan-San Remo voor een echt gevecht. Van der Poel won, Van Aert werd na Filippo Ganna derde. Een memorabele foto van het trio, samengeperst in een veel te kleine zetel, staat vast nog vers in het geheugen van mening wielerfan.

Ook in 2022 was La Primavera hun eerste ontmoeting. Van der Poel werd derde, Van Aert finishte als achtste. Een rechtstreeks duel tussen de twee bleef dat jaar uit; in de Vlaamse voorjaarsklassiekers leken ze elkaar te ontwijken, en Van Aert moest zelfs de Ronde van Vlaanderen laten schieten door een positieve coronatest.

Een eerste confrontatie tussen beide heren gebeurde zowel in 2021 als in 2020 in Strade Bianche. In 2021 trok Van der Poel aan het langste eind en viel Van Aert net naast het podium. Een jaar eerder waren de rollen nog omgedraaid: toen won Van Aert en haalde Van der Poel niet eens de top-10. De Nederlander nam enkele maanden later wel revanche door de Belg te verslaan in een sprint-à-deux in de Ronde van Vlaanderen.

Wat deze cijfers ons vertellen? Dat het 4-1 staat in het voordeel van de huidige wereldkampioen bij een eerste confrontatie op de weg. Van Aert zet daar dan wel twee opeenvolgende overwinningen in de E3 Saxo Classic tegenover.

Eerste confrontaties op de weg

2023: Milaan-San Remo (Mathieu 1e, Wout 3e)

2022: Milaan-San Remo (Mathieu 3e, Wout 8e)

2021: Strade Bianche (Mathieu 1e, Wout 4e)

2020: Strade Bianche (Wout 1e, Mathieu 15e)

2019: Gent-Wevelgem (Mathieu 4e, Wout 29e)

Uitslagen in de E3 Saxo Classic

2023: Wout 1e, Mathieu 2e

2022: Wout 1e, Mathieu DNS

2021: Mathieu 3e, Wout 11e

2020: Wedstrijd afgelast

2019: Wout 2e, Mathieu DNS