Niels Bastiaens • donderdag 21 maart 2024 om 07:30

Adrie van der Poel tempert verwachtingen over zoon Mathieu: “Eentje winnen is al moeilijk genoeg”

Video Vrijdag krijgen de eerste clash van het wegseizoen tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de E3 Saxo Classic. De twee topfavorieten gingen de afgelopen weken voor een totaal andere voorbereiding, waardoor het koffiedik kijken is waar de twee kemphanen momenteel staan. Adrie van der Poel laat voor de camera van WielerFlits zijn licht schijnen op het seizoensdebuut van zijn zoon Mathieu in Milaan-San Remo én blikt vooruit op zijn komende voorjaar.

“Als je naar het totaalplaatje kijkt, dan denk ik dat Milaan-San Remo voor Mathieu geslaagd was. Zeker de manier waarop de ploeg gereden heeft en hoe ze de finale doorgekomen zijn. Ze zaten er toch bij met de renners die er moesten zitten. Qua ploegafspraken weet ik niets, maar ze hebben volgens mij wel gedaan wat er was afgesproken. Als ze weg zouden rijden, moest Mathieu mee zijn. En anders alles op Jasper.”

Wat zegt de manier van rijden van Mathieu in de finale van Milaan-San Remo over hem?

“Er zijn nog andere dingen die meespelen. Parijs-Roubaix van vorig jaar, om maar iets te noemen. Dat getuigt van klasse en discipline. Als je uiteindelijk gewoon doorrijdt, word je zelf minimaal tweede. Misschien kan je ook winnen. Maar je koerst om te winnen, uiteindelijk. Wanneer je het met bepaalde dingen niet eens zou zijn, dan zeg je dat op voorhand in de vergadering.”

Vanaf hij de aansluiting bij Pogacar had gemaakt, leek het wel of hij geen seconde aan doorrijden dacht.

“Nee, maar ik lees ook dat Jasper had aangegeven dat hij zich heel goed voelde. Misschien heeft Mathieu gelijk de kaart van Jasper getrokken toen hij dat hoorde.”

Was Mathieu zelf sterk genoeg bij zijn aanval op de Poggio? In zijn eerste reactie vertelde hij dat hij nog niet op zijn allerbest was, zoals een jaar geleden.

“Ik denk niet dat je kunt zeggen dat het slecht was in Milaan-San Remo. Hij reageerde toch vrij gemakkelijk de eerste keer op de aanval van Pogacar. De tweede keer reed hij het gat dicht. Als je niet echt goed bent of niet honderd procent, dan rijd je dat gaatje niet meer dicht. Als je de koers bekijkt, er is de hele dag hard gereden. Als je dat dan nog kunt in de finale, dan denk ik dat het conditioneel wel goed zit.”

Hoe vermijdt hij nu dat hij in – bijvoorbeeld – Gent-Wevelgem opnieuw in een scenario komt dat hij de kaart van Philipsen moét trekken?

“Het kan ook goed zijn dat Philipsen de sprint daar aantrekt voor Mathieu. Het is ook weer een heel andere koers. Op dat moment heeft Mathieu ook alweer wat meer gekoerst. Ik denk dat Philipsen makkelijker mee over de Poggio geraakt dan over de Kemmelberg, om maar iets te noemen.”

“Daarna is het zien: met wie zitten we hier? Hoe groot is die groep? Er zijn heel veel scenario’s mogelijk dan. Het weer gaat een grote rol spelen dit weekend, maar dat is op de zaken vooruitlopen. Ik denk dat ze oud en wijs genoeg zijn, en elkaar goed genoeg kennen om eruit te komen.”

Die Vlaamse klassiekers lijken me ook een helemaal andere inspanning dan het lange wachten met explosief einde in Milaan-San Remo. Moet er dan nog iets bij?

“Dat is sowieso anders. Gent-Wevelgem gaat nog wel. Maar de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen zijn andere wedstrijden. Verder is het aan de performance manager van het team om te bepalen of er nog iets bij moet, of misschien is het wel prima zo. Dat zijn dingen waar ik het eigenlijk nooit met Mathieu over heb. Hij doet zijn ding, wat hij moet doen en wat hij opgelegd krijgt. Dat doet hij ook graag. Die mannen kijken er gewoon naar uit om terug te koersen.”

Is het extra lastig om die klassiekers nu te rijden, als je ze vorig jaar vrijwel allemaal gewonnen hebt?

“Je start gewoon om er weer eentje te proberen winnen. Dat is al moeilijk genoeg. Je kunt conditioneel veel beter zijn dan vorig jaar, maar geen koers gewonnen krijgen. Uiteindelijk is het in Mathieu zijn geval wachten om te evalueren na Luik-Bastenaken-Luik. Dan kan je kijken: wat is er goed gegaan, wat is er niet goed gegaan? Het is ook niet, als je een koers wint, dat je per definitie alles goed hebt gedaan. Soms kan ook alles de kant op vallen dat je niet goed hebt gereden, maar toch gewonnen. Het omgekeerde kan ook.”

Zijn deze weken nu extra spannend omdat Mathieu zijn seizoensstart wel heel lang uitstelde?

“Vorig jaar is hij eerder begonnen, maar toen heeft hij in Tirreno-Adriatico eigenlijk ook maar gewoon meegereden. Hij heeft daar drie keer de sprint aangetrokken voor Jasper. Ik denk niet dat er zo veel afwijkt van vorig jaar. Die paar koersjes meer, dat is misschien het enige.”

Die paar koersjes zijn niet de minsten: Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Zelf gelooft hij niet zo in winst in Luik, jij wel?

“In de Amstel Gold Race is al geweten dat hij mee kan. Luik-Bastenaken-Luik wordt een ander verhaal. Daar zal het weer heel bepalend zijn. De topfavorieten daar zullen iets minder moeten zijn en hij zal ietsje boven zichzelf moeten uitstijgen. Maar uiteindelijk, hij heeft een keer gereden en won hij de sprint voor de zesde plaats. Je weet nooit.”