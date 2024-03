Mathieu van der Poel ontroert jonge fan tot tranen toe met mooi gebaar

Mathieu van der Poel heeft een jonge fan zeer blij gemaakt bij de start van Gent-Wevelgem. Op het startpodium liet hij de wens van de fan in vervulling gaan.

‘Mathieu foto pls’ luidde het bordje waarmee de jonge fan op de Grote Markt van Ieper in het publiek stond. Dat werd dan weer opgemerkt door de presentator van dienst, die de jongen zelfs op het podium haalde.

Daar nam de wereldkampioen alle tijd voor een foto met de fan, die achteraf vol ontroering sprak over ‘de mooiste dag van zijn leven’.

This is so beautiful. Mathieu van der Poel is a real role model for all of us. 🥰

🎥: gentwevelgemofficial pic.twitter.com/u4QGvcz45J

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) March 24, 2024