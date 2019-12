Mathieu van der Poel ontbreekt op Sportgala woensdag 18 december 2019 om 13:45

Mathieu van der Poel zal vanavond niet aanwezig zijn bij het Sportgala. Hoewel hij genomineerd is voor Sportman van het Jaar, heeft hij er voor gekozen om niet naar Amsterdam af te reizen omdat hij midden in het crossseizoen zit. Dat meldt het AD.

Van der Poel is niet de enige sporter die verstek geeft. Ook zijn concurrenten Virgil van Dijk (momenteel met Liverpool in Qatar actief op het WK voor clubs) en Max Verstappen zijn er niet bij. Bij de vrouwen ontbreekt naast wielrenster Annemiek van Vleuten ook atlete Sifan Hassan, waardoor enkel shorttrackster Suzanne Schulting de enige aanwezig is.

Het Sportgala wordt vanavond vanaf 20.30 uur uitgezonden op NPO1.