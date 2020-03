Mathieu van der Poel nog altijd onzeker voor Strade Bianche dinsdag 3 maart 2020 om 16:50

Het is nog altijd onduidelijk of Mathieu van der Poel zaterdag kan deelnemen aan de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche. De Nederlander werd begin vorige week geveld door griep en hoge koorts en zal woensdag een bezoekje brengen aan de teamdokter van zijn werkgever Alpecin-Fenix, zo vernam WielerFlits.

Bij Alpecin-Fenix konden ze zondag nog niet inschatten of hun kopman de start van Strade Bianche haalt, de klassieker die ondanks het uitbreken van het coronavirus zal doorgaan. Twee dagen later is er nog altijd geen beslissing genomen omtrent deelname aan de prestigieuze eendagskoers.

Van der Poel zal woensdag dus langsgaan bij de ploegarts van Alpecin-Fenix voor een laatste stand van zaken. Er zal hierna wellicht een antwoord komen op de vraag of Van der Poel kan deelnemen aan Strade Bianche. De renner moest maandag wel passen voor een verkenning van het parcours van de Ronde van Vlaanderen.