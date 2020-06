Mathieu van der Poel: “Schurter is mijn taaiste tegenstander ooit” woensdag 17 juni 2020 om 18:27

Mathieu van der Poel heeft vaak met Wout van Aert de degens gekruist in het veldrijden. Toch is dat niet zijn lastigste tegenstander tegen wie de huidige wereldkampioen veldrijden ooit koerste, blijkt uit een interview met onderdelenfabrikant Shimano.

“Wout van Aert is denk ik mijn belangrijkste tegenstander, de renner tegen wie ik het altijd moest opnemen”, begint Van der Poel zijn antwoord op de vraag wie zijn beste tegenstander was in de drie disciplines waarin hij uitkomt. “Maar voor mij was Nino Schurter misschien wel de lastigste tegenstander om te verslaan. Omdat ik daar zo lang over deed. In zijn discipline, mountainbiken, steekt hij er echt bovenuit.”

De gevechten die hij leverde met de Zwitser blijven hem echt bij, gaat de Alpecin-Fenix-renner verder. “Die met Wout natuurlijk ook, maar voor mij was het verslaan van Nino…” Even zoekt hij naar de juiste woorden, om te vervolgen met: “In het mountainbiken is het vaak zo dat als je hem verslaat, dan win je de Wereldbeker. Dus dat zegt genoeg over zijn niveau. Het was erg gaaf om dat te doen.”

Amstel Gold Race

Ook werd Van der Poel gevraagd naar zijn top drie van mooiste overwinningen. “Dit is me al vaak gevraagd dus ik heb er al veel over nagedacht. Het blijft een moeilijke vraag, maar ik zet de Amstel Gold Race absoluut op één. Dan wordt het lastiger, want ik twijfel tussen mijn eerste wereldtitel in Tábor (2015) in mijn eerste jaar als prof of het WK dat ik recent won in Dübendorf, want dat was op een heel zwaar parcours en het was een van mijn beste dagen op de fiets.”

Op de derde plaats zet hij Nové Město, waar hij in 2019 na een felbevochten duel met Schurter zijn eerste cross-countrywedstrijd in de Wereldbeker mountainbike won. “Dat blijft een speciaal moment want ik probeerde al drie jaar een Wereldbeker te winnen – ik denk dat ik nooit zo lang heb moeten wachten op een overwinning in een bepaalde discipline.”

Om daar te komen moest de Nederlander een proces doormaken, vertelt hij. “Ik moest echt op een andere manier gaan trainen om vooral Nino Schurter te verslaan. Dat dát is gelukt was voor mij een langgekoesterde mijlpaal en iets waar ik nog altijd erg trots op ben.”