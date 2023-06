Mathieu van der Poel nieuwe leider in Baloise Belgium Tour, Wærenskjold wint tijdrit

Søren Wærenskjold heeft vrijdag gewonnen in de Baloise Belgium Tour. De renner van Uno-X bleef Yves Lampaert, Alex Edmondson en Mathieu van der Poel voor. De Nederlander is wel de nieuwe leider in deze ronde.

De Baloise Belgium Tour ging vrijdag verder met een individuele tijdrit van Beveren naar Beveren. De chrono telde in totaal 15,2 kilometer en zou voor de nodige verschillen in het algemeen klassement zorgen.

Edmondson van Team DSM-Firmenich zou in deze tijdrit de eerste richttijd neerzetten. De Australiër eindigde vorige week ook al als tweede in de proloog van de ZLM Tour en liet zien een serieuze kanshebber op de dagzege te zijn.

Na een tijdje was het Wærenskjold die dertien seconden onder de tijd van Edmondson dook. De Noor had zijn sterke eindtijd onder meer te danken aan zijn sterke tweede deel.

Lampaert en Van der Poel komen nog dicht

Lampaert zou in de slotfase nog dichtbij komen, maar ook hij kwam uiteindelijk tekort. Datzelfde gold voor Van der Poel, die opvallend genoeg zonder rugnummer reed. Halverwege leek de Nederlander een serieuze bedreiging voor Wærenskjold te zijn, maar ook Van der Poel moest aan de finish flink toegeven.

Met een achterstand van vijftien seconden hield hij desalniettemin een seconde over op de jonge Noor. Morgen start Van der Poel dus in de leiderstrui.