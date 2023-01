Mathieu van der Poel na zege in Benidorm: “Rug voelde beter dan vorige crossen”

Video

Mathieu van der Poel heeft in een spektakelstuk in Benidorm de overwinning weten te grijpen. Hij klopte Wout van Aert na een razendsnelle Wereldbeker en gaf na afloop aan zich, twee weken voor het WK veldrijden in Hoogerheide, fysiek goed te voelen. “De rug voelde veel beter dan de vorige wedstrijden”, reageerde hij in het flashinterview.

“Winnen is altijd heel mooi”, lacht de kopman van Alpecin-Deceuninck na afloop. “Het was mooie race, maar ook best gevaarlijk en glad door al het zand en grind. Dat maakte het moeilijk om te rijden. Maar het werd uiteindelijk een geweldige strijd met Wout. Ik ben heel blij om hier te winnen.”

In de slotronde was het hard tegen onzacht tussen Van der Poel en Van Aert. De Nederlander zat aan de balkjes op kop en liet zich daarna niet meer passeren. “Voor mij was het wel belangrijk om bij de balkjes vooraan te rijden, want daarna was het heel moeilijk inhalen. De sprint was ook heel kort”, geeft hij aan.

“Het was een heel goede wedstrijd. Ik ben heel blij met deze zege”, aldus Van der Poel. “Fysiek voel ik me goed. Mijn rug voelde veel beter dan vorige wedstrijden, en ik kon heel diep gaan. Dat was wel nodig om te winnen.”