Mathieu van der Poel: “Na Vlaanderen was er sprake van wat decompressie”

Voor de start van de Amstel Gold Race waren bijna alle ogen gericht op Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Fenix is de torenhoge favoriet voor de overwinning. Wat verwacht Van der Poel er eigenlijk zelf van? “Ik had wel een paar dagen nodig om te herstellen van de Ronde van Vlaanderen, maar ik voel me nu weer goed.”

Van der Poel, in 2019 al winnaar van een memorabele editie van de Amstel Gold Race, blikte voor de start met onder meer de NOS vooruit op de Limburgse klassieker. De 27-jarige coureur heeft de switch kunnen maken, na een emotionele zege in de Ronde van Vlaanderen. “Na Vlaanderen is er altijd sprake van een beetje decompressie. Ik had een paar dagen nodig om te herstellen.”

Mentale switch

“Ik had echt naar de Ronde van Vlaanderen toegeleefd. Het was mijn hoofddoel, aangezien Vlaanderen mij toch nog beter ligt dan de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. Het was na mijn zege moeilijk om weer in gang te schieten. Ik ben nu echter weer goed hersteld en voel me ook goed. Of ik er zin in heb? Altijd!”

Van der Poel verwacht al vroeg koers tussen de betere renners, aangezien de finale (in aanloop naar de Gulperberg) is gewijzigd. “Dat is goed voor de koers. Het zal nu al van ver koers zijn. Het is nu veel moeilijker om als ploeg nog iets goed te maken. Het zal een spektakel worden, maar toch blijft de combinatie Kruisberg-Eyserbosweg-Keutenberg de belangrijkste passage.”