Mathieu van der Poel na vijfde wereldtitel: “Schat deze zege hoog in”

Het WK in Hoogerheide is een prooi geworden voor Mathieu van der Poel. De Nederlander klopte Wout van Aert en veroverde zo zijn vijfde wereldtitel. “Ik had vandaag het gevoel dat ik alles onder controle had.”

“Ik bleef koel en dat heeft me vandaag misschien wel de overwinning opgeleverd. Ik voelde me heel goed en had onderweg ook het gevoel dat ik de sterkste was”, vertelt hij voor de camera van de NOS.

“Ik ben echt super blij. Deze week heb ik met David nog sprintjes bergop getraind, dat kon ik vandaag wel gebruiken. Ik was echt heel relaxed.”

Van Aert verrast?

Uiteindelijk klopte Van der Poel vandaag in een sprint. “Iedereen verwachtte dat ik op de balken zou gaan, maar dat vond ik te voorspelbaar. Ik wilde als tweede de laatste rechte lijn opdraaien en ben toen meteen aangaan. Misschien heb ik Van Aert daarmee verrast.”

“Deze zege schat ik echt heel hoog in. Ik weet hoe het is om in Hoogerheide door het ijs te zakken (dat gebeurde hem tijdens zijn beloftenperiode, red.), dus misschien dat ik daar geleerd heb om koel te blijven. Ik had mijn beste dag van het seizoen nodig en die dag had ik”, eindigt de kersverse wereldkampioen.