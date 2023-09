zondag 24 september 2023 om 16:28

Geen korte uitslag voor Mathieu van der Poel op MTB Test Event (ondanks veelbelovend begin)

Mathieu van der Poel is als 28e geëindigd op het testevenement voor de mountainbikewedstrijd van de Olympische Spelen 2024. De overwinning ging in Parijs naar thuisrijder Victor Koretzky.

Vanwege de ranking begon Van der Poel als 43ste en laatste aan het testevent. Na de eerste ronde kwam hij echter al door als nummer achttien. In de tweede ronde zette hij zijn opmars voort en maakte hij de aansluiting met het tweede groepje. Hij had toen alleen nog een kopgroep van zeven voor zich, die bestond uit de volgende renners: Victor Koretzky, Adrien Boichis, Jordan Sarrou, Charlie Aldridge, Nino Schurter, Luca Braidot en Anton Cooper. De achterstand van MVDP en co bedroeg op een gegeven moment slechts 22 seconden.

Daarna verloor Van der Poel echter weer terrein. Hij zakte steeds verder terug qua posities en zag ook het tijdsverschil met de eersten snel oplopen. Wel reed hij nog ver voor Tom Pidcock, die ver in de achterhoede terug te vinden was. Van der Poel werd uiteindelijk 28ste.

Koretzky kraait victorie

Vooraan zaten ze ondertussen niet stil, wat ook bleek uit het feit dat we daar slechts vier man overhielden: Schurter, Sarrou, Cooper en Koretzky. Zij begonnen samen aan de laatste ronde. In de finale toonde Koretzky zich de sterkste. De Fransman klopte de Nieuw-Zeelander Anton Cooper en de Zwitserse mountainbikelegende Nino Schurter.

Van der Poel neemt nu even rust. De Nederlander zou aanvankelijk nog van start gaan in Circuit Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober), maar laat die wedstrijden nu toch aan zich voorbij gaan. Hij heeft nog geen vakantie geboekt. “Maar ik ga lekker de tijd nemen om thuis met vrienden leuke dingen te doen”, zei de wereldkampioen op de weg eerder tegen het Algemeen Dagblad.

Cross Country Test Event Parijs 2024

Uitslag mannen

1. Victor Koretzky

2. Anton Cooper

3. Nino Schurter

28. Mathieu van der Poel