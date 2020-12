Mathieu van der Poel na lekke band: “Wist gelijk hoe laat het was”

Mathieu van der Poel moest de zege in Herentals laten aan zijn grote rivaal Wout van Aert. De wereldkampioen kende een goede start, controleerde vervolgens de wedstrijd maar reed op een cruciaal moment lek. “Ik wist gelijk hoe laat het was”, reageert Van der Poel na afloop.

Van der Poel moest na een fietswissel in de materiaalpost plots een halve minuut goedmaken op Van Aert. “Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat het onmogelijk is om een halve minuut dicht te rijden. We waren daarvoor al aan elkaar gewaagd. Het was nog best wel ver tot de materiaalpost en Wout zag redelijk snel dat ik lek stond.”

“Wout had gelijk een hele mooie voorsprong. Je weet wel dat het over is als je plots dertig seconden verliest. Ik ben een beetje blijven hangen op die dertig seconden, maar een halve minuut rapper rijden is niet mogelijk. Ik probeerde in de finale ook maar een beetje van het parcours te genieten”, aldus Van der Poel.

Enthousiast

De Nederlander is razendenthousiast over het technische en veeleisende parcours in Herentals. “Dit is toch wel een van de leukere crossen die ik heb gedaan. Ik hoop dat dit een blijvertje is. Het is echt een technische omloop. Je koerst echt op de limiet en dat vind ik wel mooi.”