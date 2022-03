Mathieu van der Poel na derde plaats: “Dit is een gemiste kans”

Mathieu van der Poel reed bij zijn comeback in het peloton meteen naar een derde plek in Milaan-San Remo. Matej Mohorič wist naar de overwinning te rijden, Anthony Turgis werd tweede. Van der Poel was na afloop toch niet tevreden. “Zonde dat ik niet voor de overwinning kon sprinten.”

“Ik ben teleurgesteld”, aldus Van der Poel in het flashinterview. “Dit is wel echt een gemiste kans. Ik win de sprint voor de derde plaats bij de favorieten, het is dus echt zonde dat het niet voor de overwinning was. Dat er in de toekomst nog kansen komen? Klopt, maar ik word ook oud”, knipoogde hij.

Van der Poel klopte in dat sprintje onder meer Michael Matthews en Tadej Pogačar. Turgis was weggereden uit dat groepje en kwam nog zeer dicht bij winnaar Mohoric. “Dit is een moeilijke race om te winnen. Ik zag Matej aanvallen in de afdaling, maar Pogacar zat in zijn wiel. Ik had dus niet gedacht dat hij zo een groot gat ging hebben, en dat we wel zouden terugkomen. Hij heeft verdiend gewonnen, want hij bleef knap voor ons toen we beneden kwamen.”

“Er was wel te weinig samenwerking, niemand had nog ploegmaten bij zich. Enkel Mads en Wout waren aan het rijden, de rest niet. Het is echt jammer”, aldus een zichtbaar teleurgestelde Van der Poel.