Mathieu van der Poel mentaal frisser na gedwongen rust: “Afzien gaat gemakkelijker”

Mathieu van der Poel begon vanwege een slepende rugblessure pas laat aan zijn voorjaar, maar toen hij eenmaal terug in het peloton was, reeg hij de ereplaatsen en zeges aaneen – met een tweede Ronde van Vlaanderen als hoogtepunt. De periode van afwezigheid heeft hem mentaal frisser gemaakt, vertelt hij in een videoreportage die Sporza maakte op de dag van Parijs-Roubaix. “Nu merk je wel dat soms wat rust en een trainingsperiode ook goed uit kan pakken.”

“Voor dat ik weer terug begon te koersen, was ik niet echt te genieten. Ik denk wel dat veel mensen dat kunnen bevestigen”, lacht Van der Poel in het door Sammy Neyrinck gemaakte filmpje. “Je hoort bij veel wielrenners dat ze pas na een blessure beseffen hoe graag ze fietsen, en dat klopt wel. Ik heb terug heel veel plezier in het fietsen en in het trainen, dat is wel een groot verschil. De voorbije jaren heb ik veel van koers naar koers geleefd en weinig trainingsperiodes gehad. Dat was oké, ik stond daar zelf achter. Maar nu merk je wel dat soms wat rust en een trainingsperiode ook goed uit kan pakken.”

Mentaal frisser

“Of de honger nog groter is, weet ik niet, maar ik merk wel dat ik mentaal wat frisser ben. Het afzien gaat net wat gemakkelijker dan voorheen”, vervolgt de 27-jarige Nederlander, die toegeeft te lang met rugproblemen te hebben doorgefietst. “Die rug zal een werkpunt blijven voor de rest van mijn carrière, maar als ik die oefeningen en krachttraining blijf doen en dat zo kan oplossen… Ik denk wel dat ik er sterker uitgekomen ben.”

Wat opvalt sinds zijn terugkeer, is dat Van der Poel iets minder met zijn krachten smijt. Hij lijkt zuiniger te koersen. Dat klopt, erkent de renner van Alpecin-Fenix. “De jaren gaan snel voorbij”, zegt Van der Poel, die aangeeft meer en meer bezig te zijn met zijn erelijst. Als voorbeeld geeft hij Kuurne-Brussel-Kuurne van 2021, waar hij al vroeg ten aanval trok en kilometerslang voor het peloton uitreed, maar uiteindelijk niet won. “Ervoor rijden is leuk, maar als ik iets slimmer koers, win ik die wedstrijd misschien. Dan stond hij nu op mijn palmares.”

“Maar het heeft mij ook veel gebracht om zo te koersen. Misschien had ik andere koersen niet gewonnen, als ik ‘slim’ had gereden. Het is een afweging die je moet maken, maar het niveau ligt zo hoog dat het onmogelijk geworden is om dom te koersen.”

NK nog niet zeker

Nu het voorjaar voor hem voorbij is, richt Van der Poel zich op de Giro d’Italia. In de zomer rijdt hij ook de Tour de France. “Of ik na de Giro het NK doe, is nog niet 100% zeker. Normaal gezien wel. Maar het kan zijn dat ik na de Giro eerst wat rust neem en dan een stage doe voor de Tour. De Nederlandse trui is uiteraard heel mooi, maar niet mijn grootste dit jaar. Ik wil vooral mooie dingen laten zien in de Giro en de Tour. Daarna gaat de focus op het WK op de weg.”