Mathieu van der Poel maakt rentree in Dendermonde: “Meedoen voor de zege zit er nog niet in”

Als alles meezit, maakt Mathieu van der Poel volgende week zondag zijn rentree in Dendermonde. Volgens vader Adrie van der Poel moet er dan nog niet te veel van zijn zoon verwacht worden, zo vertelt hij aan Sporza. “Meedoen voor de overwinning zit er volgende week nog niet in.”

Aanvankelijk zou MVDP in Rucphen aan zijn veldritseizoen beginnen, maar zoals bekend gooide een knieblessure roet in het eten. Daardoor kon de wereldkampioen geen serieuze crosstrainingen meer doen en besloot hij om pas een aantal dagen later op trainingskamp met de wegploeg te gaan. “Het was een serieuze blessure. Als je Mathieu een beetje kent, dan weet je dat hij altijd wil koersen”, aldus vader Adrie.

“Eigenlijk was dit weekend perfect geweest om te herbeginnen. Dan had hij volgende week al om de overwinning mee kunnen doen. Dat zit er nu niet in, omdat hij ook nog eens van achteren moet starten. Ik denk dat hij dan nog twee crossjes nodig heeft en vanaf cross vier om de overwinning gaat meedoen”. eindigt hij.