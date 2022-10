Mathieu van der Poel maakt woensdag opwachting in Giro del Veneto

Mathieu van der Poel zal dit seizoen toch nog in actie komen in een wegkoers. De Nederlander is de verrassende naam in de selectie van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck voor de Giro del Veneto van aankomende woensdag.

Van der Poel zou dit seizoen eigenlijk niet meer in actie komen op de weg, maar is woensdag toch te bewonderen in de Giro del Veneto. De 27-jarige renner nam afgelopen zondag in het Italiaanse Veneto nog deel aan het allereerste WK gravel. Van der Poel zag zijn ploeggenoot bij Alpecin-Deceuninck, Gianni Vermeersch, naar de wereldtitel fietsen. De Nederlander wist zelf nog een bronzen medaille te veroveren, achter Vermeersch en de Italiaan Daniel Oss.

Van der Poel zal op vrijdag 14 oktober nog een keer op de gravelfiets kruipen voor de Serenissima Gravel (14 oktober), een gravelkoers in de regio Veneto, maar eerst wacht dus nog de Giro del Veneto. Van der Poel is de voornaamste blikvanger in een overigens zeer sterke selectie. Jay Vine, Nicola Conci, Xandro Meurisse (vorig jaar nog de beste in de Giro del Veneto), Stefano Oldani en Kristian Sbaragli zijn de overige namen.

Van der Poel topt fraai deelnemersveld

Voor de 85ste editie van de Giro del Veneto (1.1) kan de organisatie uitpakken met een fraai deelnemersveld. Van der Poel is zeker niet de enige topper aan de start: ook Miguel Ángel López, Marc Hirschi, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Davide Formolo, Andreas Kron, Bryan Coquard, Sep Vanmarcke, Daryl Impey en Davide Rebellin doen woensdag mee. Voor Rebellin is het de voorlaatste koers uit zijn rijke carrière.

In de Giro del Veneto (159,8 kilometer) krijgen de renners een heuvelachtig parcours voor de wielen geschoven, op maat van de puncheurs. De coureurs werken in de finale twee keer een lokale omloop af in en rond Vicenza, met de beklimming naar Arcugnano (2,8 km aan 4,4%) als scherprechter. De top van de laatste helling ligt op goed tien kilometer van de streep.