Mathieu van der Poel maakt eerste fietsrit in weken

Mathieu van der Poel lijkt voorzichtig weer te zijn begonnen met fietsen. Nadat begin deze maand bekend werd dat de Nederlandse renner zo veel mogelijk rust moest houden om te herstellen van zijn rugproblemen, bleek dat hij vandaag een training op zijn fietstrainer had afgewerkt.

Van der Poel fietste in totaal 33 minuten aan een gemiddeld vermogen van 178 watt, met een piek van 333 watt, blijkt uit gegevens van trainingsapp Zwift. Het was zijn eerste fietsrit op Zwift sinds 27 december. Sindsdien fietste de Nederlandse renner van Alpecin-Fenix nog een keer buiten op Nieuwjaarsdag, blijkt uit zijn profiel op Strava.

Tijdens de veldrit van Gullegem op 4 januari vertelde Adrie van der Poel in gesprek met Sporza dat vanwege de rugproblemen van zijn zoon ‘trainen er de eerstkomende weken nog niet in zit’. Een dag later werd bekend dat Van der Poel deze winter niet meer in actie kwam in het veldrijden en hij het WK in Fayetteville, dat dit weekend wordt gehouden, moest overslaan.