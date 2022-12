Mathieu van der Poel klopte Wout van Aert quasi altijd bij eerste duel in veld

Mathieu van der Poel en Wout van Aert staan aanstaande zondag samen aan de start van de Wereldbeker Antwerpen. Het is de eerste keer in het veldritseizoen dat de twee tenoren elkaar in de ogen kijken. In het verleden klopte Van der Poel zijn Belgische concurrent acht van de tien keer bij die afspraak.

Oktober 2011 was de allereerste keer dat Van der Poel en Van Aert elkaar in de ogen keken in het veld, in een officiële veldrit alleszins. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck schoot in Bosduin meteen raak, Van Aert moest vrede nemen met plaats vier. Het duurde tot 2015 dat de Belg zijn concurrent Van der Poel kon kloppen bij het eerste duel van het seizoen. In Koksijde werd Van Aert toen tweede, Van der Poel werd er derde.

Het is een zeldzame gebeurtenis, Van Aert die Van der Poel klopt bij de eerste head to head van het seizoen. In totaal kwam het slechts twee van de tien keer voor. De zoon van Adrie van der Poel was met andere woorden in 80% van de duels de betere.

Dat laatste heeft veel te maken met het feit dat Van der Poel zeer dominant presteert in het veld, ook aan het begin van het seizoen. De Wereldbeker in Koksijde in het seizoen 2015-2016 en de Wereldbeker in Dendermonde van vorig jaar waren de enige twee keer (!) dat Van der Poel niet won bij zijn rentree in het veld.