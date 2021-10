Mathieu van der Poel kijkt uit naar natte Parijs-Roubaix: “Een survivaltocht”

Mathieu van der Poel was op voorhand al een van de favorieten voor de zege in Parijs-Roubaix, maar lijkt als crosser nu helemaal in het voordeel nu de renners eindelijk weer eens een natte uitgave van de Helleklassieker krijgen voorgeschoteld.

Van der Poel werd voor de start aan de tand gevoeld door de NOS. De kopman van Alpecin-Fenix was opgewerkt en had er duidelijk zin in. “Ik kijk er wel naar uit. Voor heel veel renners is dit de eerste natte Roubaix. In dat opzicht heb ik dus niet veel achterstand. Het is voorlopig ook nog niet te koud, dat maakt het wel mooi. Het zal een atypische koers worden, een survivaltocht.”

Van der Poel lijkt op de natte kasseistroken in het voordeel, gezien zijn bochtentechniek en optrekvermogen. “Ik ben op technisch gebied inderdaad wel in het voordeel, maar je koerst niet alleen over de kasseien. Je bent met een hele groep en dan moet je soms een beetje geluk hebben. Het zal een overlevingstocht worden, maar je hebt wel een portie geluk nodig om hier mee te doen voor de winst.”

Van der Poel en Alpecin-Fenix hebben aan alles gedacht, mocht de Nederlander onderweg pech krijgen. “Er staan op heel veel punten mensen met reservemateriaal. Parijs-Roubaix is ook een koers waar je met de auto moeilijk voorin geraakt. Het zal een straffe koers worden.”