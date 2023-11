vrijdag 10 november 2023 om 15:05

Mathieu van der Poel kijkt in het nieuwe RIDE Magazine terug op zijn succesjaar

Ride Met overwinningen in Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg kroonde Mathieu van der Poel zich tot de beste eendagsrenner van dit seizoen. In een jaar waarin het maken van keuzes en het nog gerichter pieken naar enkele wedstrijden centraal stond, heeft Van der Poel opnieuw een grote stap gezet.

De prestaties van Mathieu van der Poel in 2023 werden beloond met de prestigieuze Vélo d’Or Classiques. Onze hoofdredacteur Raymond Kerckhoffs interviewde de wereldkampioen naar aanleiding van deze prijs voor Vélo Magazine/L’Équipe. Je leest het ook terug in een tien pagina’s lange reportage in, die op 24 november verschijnt.

Van der Poel kan terugkijken op een zeer succesvol jaar. “Zo stilletjes aan begin ik wel te beseffen wat ik gepresteerd heb” vertelt hij in de nieuwe RIDE. “Vooral als je je trainingen richting het nieuwe seizoen weer oppakt, dan realiseer je je dat 2023 een uniek jaar was en altijd zal blijven. Natuurlijk helpt het ook wanneer je tijdens de trainingen op de weg de regenboogkleding aantrekt.”



Nog voor zijn memorabele zeges op de weg, boekte Van der Poel in de winter al zijn eerste mijlpaal. “Het seizoen begon voor mij eigenlijk al met de wereldtitel veldrijden in Hoogerheide, die voor mij ook heel belangrijk was. Sinds die dag zijn bijna alle doelen gelukt. Dan kun je inderdaad terugkijken op een heel succesvol jaar”, aldus Van der Poel.