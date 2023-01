Mathieu van der Poel kiest voor Besançon in aanloop naar WK veldrijden

Mathieu van der Poel rijdt in aanloop naar het WK veldrijden nog de Wereldbeker in het Franse Besançon. De Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck had al gezegd dat hij in het weekend van 28 en 29 januari een cross zou rijden, maar het was nog niet bekend of hij in Hamme zou rijden of in Besançon. Nu heeft hij de knoop doorgehakt.

Van der Poel kiest, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn eeuwige rivaal Wout van Aert, voor de laatste manche in de Wereldbeker in Besançon. De 28-jarige crosser heeft een goede band met Frankrijk, aangezien de familie van moeders kant Frans is. Zijn opa is voormalig topwielrenner Raymond Poulidor, die in 2019 overleed.

Het wordt voor Van der Poel zijn vijfde veldrit ooit in Frankrijk. Als junior won hij in 2012 de Wereldbeker in Liévin, waarna hij twee jaar later als belofte tweede werd in Nommay. Daarna volgden nog de Wereldbeker in Lignières-en-Berry (2016) die hij won en het EK veldrijden in Pontchâteau (2016) waar hij zilver pakte. Zijn laatste Franse cross dateert van vijf jaar geleden, toen hij de beste was in de Wereldbeker van Nommay.

De manche in Besançon is voor Van der Poel zijn laatste voorbereiding op het WK veldrijden, dat op zondag 5 februari verreden wordt in ‘zijn’ Hoogerheide. Gisteren won MVDP in Benidorm nog zijn vijfde cross van het huidige veldritseizoen.

Wedstrijdprogramma Mathieu VAN DER POEL