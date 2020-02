Mathieu van der Poel kent ploeggenoten voor Omloop Het Nieuwsblad dinsdag 25 februari 2020 om 10:44

Alpecin-Fenix heeft haar selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad uit de doeken gedaan. Persbureau Belga meldt dat Mathieu van der Poel in de openingsklassieker wordt ondersteund door Dries De Bondt, Senne Leysen, Kristian Sbaragli, Scott Thwaites, Petr Vakoc en Otto Vergaerde.

“Van der Poel is ontegensprekelijk onze man met nummer één”, blikt ploegleider Bart Leysen vooruit. “Hij brak zijn veldritseizoen voortijdig af om zich te concentreren op de weg. In de Ronde van de Algarve hield hij zich bewust afzijdig. Mathieu is nog niet in topconditie want zijn hoofddoelen situeren zich later op het seizoen. Maar hij zal wellicht niets laten liggen als de kans zich voordoet.”

Geen verkenning

Alpecin-Fenix zal deze week het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad niet verkennen. Volgens Leysen is dat een bewuste keuze: “Onze renners zijn al een tijdje aan de gang en de meesten verkenden de Vlaamse openingsklassieker al individueel. De kans dat enkele renners deze week ook nog op pad gaan is groot, maar van een echt georganiseerde verkenning is geen sprake bij ons team.”

Selectie Alpecin-Fenix voor Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Mathieu van der Poel

Dries De Bondt

Senne Leysen

Kristian Sbaragli

Scott Thwaites

Petr Vakoč

Otto Vergaerde