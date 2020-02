Mathieu van der Poel: “Zelfs met superbenen had ik die klim niet overleefd”

De voorlaatste rit in de Volta al Algarve zou een test zijn voor Mathieu van der Poel. Maar de kopman van Alpecin-Fenix kwam van een kale reis thuis. Hij kwam op de lastige omloop in de problemen, liet het vervolgens lopen en kwam op zeven minuten van winnaar López binnen. “Niets om mij zorgen over te maken”, vertelde hij ons voor de start van de afsluitende tijdrit in Lagoa.

Hoe liep het gisteren, Mathieu? Was de klim te zwaar of was jij gewoon nog niet goed genoeg om een rol te spelen?

“Een combinatie van beide. Toen ik het parcours in het roadbook zag, vemoedde ik al dat het een nipte zou zijn. Maar bij de eerste passage over die Alto do Malhão wist ik dat het al helemaal niet nipt zou worden. Dit was weliswaar een korte, maar vooral een zware klim, hoor. Niet voor punchers, wel voor klimmers. Dit had ik zelfs met superbenen niet gekund. Bovendien was ik niet voldoende hersteld van de voorbije etappes. Wat echt niet onlogisch is.”

De ontgoocheling lijkt niet te groot?

“Nee gij. Dit is wat ik verwacht had. Mijn basis is gewoon nog niet breed genoeg na die korte rustperiode. En ik put toch voldoening uit de tweede rit, waar ik op de Alto da Fóia lang kon aanklampen bij de beteren. Ik heb me twee, drie ritten beter gevoeld dan verwacht en daar ben ik tevreden mee.”

Je kreeg hier wel geen bevestiging dat je echt top kan zijn in de Omloop Het Nieuwsblad.

“Dat klopt, maar dat is ook niet nodig. Vorig jaar ben ik aan het voorjaar begonnen met alleen de Tour of Antalya in de benen. Ik weet niet of ritwinst daar meer betekent dat hier bij de achttien besten overblijven in die tweede rit. Persoonlijk denk ik van niet. Ik ga nu eerst goed herstellen en dan is het hopen dat ik in de Omloop een eerste keer een goede dag heb.”

Wat staat er deze week nog op het menu?

“Niets speciaal. Ik hoop – als het weer het toelaat – nog één lange duurtraining te doen. Verder is het herstellen en een beetje bezig blijven. Nee, er staat geen verkenning meer gepland. Zeker niet met de weersomstandigheden die in België voorspeld worden.”

Na de Omloop gaat het richting Italië voor zijn eerste deelname in de Strade Bianche. Daarna trekt Van der Poel met zijn ploeg opnieuw naar het Spaanse Benicassim voor een tiendaagse stage in de aanloop naar zijn debuut in Milaan-San Remo.