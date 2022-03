Mathieu van der Poel kent ploeggenoten voor Coppi e Bartali

Alpecin-Fenix heeft de selectie voor de Settimana Internazionale Coppi e Bartali bekendgemaakt. Mathieu van der Poel zal in deze rittenkoers verder werken aan zijn vorm richting de grote voorjaarsklassiekers die nog op zijn programma staan. Onder andere Oscar Riesebeek zal MVDP in de Italiaanse wedstrijd vergezellen.

Ook de Belgen Floris De Tier, Lionel Taminiaux en Fabio Van Den Bossche zijn van de partij. Daarnaast brengt Alpecin-Fenix met Jakub Mareczko en Kristian Sbaragli twee rappe mannen aan het vertrek. Het is afwachten of laatstgenoemden kansen krijgen, gezien de aanwezigheid van Van der Poel. Bovendien zitten er voornamelijk lastige etappes in het routeschema. De vijfdaagse begint aanstaande dinsdag en duurt tot zaterdag, de koninginnenrit is op donderdag.