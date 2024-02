zondag 4 februari 2024 om 21:40

‘Mathieu van der Poel kan niet zomaar stoppen met veldrijden’

Podcast Mathieu van der Poel vertelde na afloop van het WK veldrijden weer over zijn twijfels over zijn toekomst in het veld. De kersverse wereldkampioen lijkt maar geen keuze te kunnen maken. Maar kan Van der Poel wel zomaar stoppen met veldrijden? Dat en meer hoor je in de WielerFlits Podcast.

In de persconferentie na afloop van het WK gaf Van der Poel aan dat hij nog maar een motivatie heeft om te blijven crossen. “Dat is het WK-record van Eric De Vlaeminck. De Vlaeminck heeft zeven WK’s gewonnen en Van der Poel zit nu op zes. Dat wil hij evenaren of waarschijnlijk zelfs breken. We moeten hier wel bij vermelden dat Van der Poel eerder ook al aan heeft gegeven dat dit record hem niet deert”, legt Zeger uit.

Van der Poel is dus duidelijk in dubio. Wel of niet elke winter in het veld duiken. “Maar natuurlijk kan Van der Poel hier niet alleen over beslissen. Hij kan niet zomaar stoppen met veldrijden. Er zijn meerdere factoren die die beslissing zullen beïnvloeden”, zegt Maxim. “Denk aan het financiële gegeven. Mocht Van der Poel een winter skippen, loopt die meer dan 100.00 euro mis.”

‘Van der Poel draagt zijn ploeg’

“En ook de ploeg zal dat niet graag zien gebeuren”, gaan de mannen verder. “Van der Poel draagt zijn ploeg. En hij draagt de sponsoren van de ploeg. Als hij opeens beslist om in een van de disciplines te stoppen, valt er gewoon heel erg veel visibiliteit weg voor die merken. Van der Poel moet met andere woorden een zeer complexe puzzel leggen.”

Maxim en Zeger hebben het verder ook nog over Joris Nieuwenhuis en Michael Vanthourenhout, de nummers twee en drie van zondag. Tot slot hebben ze het nog over het wegprogramma van Van der Poel, wat de komende weken zal gecommuniceerd worden. Dan zal duidelijk worden hoe zijn zomer er zal uitzien.

De WielerFlits Podcast is ook te beluisteren als podcast

iTunes

Spotify

RSS-feed