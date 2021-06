Mathieu van der Poel: “Ik zal vooral betere benen moeten hebben”

Mathieu van der Poel weet wat hem te doen staat in de finale van de etappe naar Mûr-de-Bretagne. De kopman van Alpecin-Fenix strandde in de openingsrit naar Landerneau op de twintigste plaats, maar in de tweede rit hoopt hij op meer succes. “Ik ga vooral betere benen moeten hebben, anders zal het ondergaan zijn zoals gisteren”, vertelt hij aan Sporza.

“Het is goed dat de schade niet te groot is na gisteren”, blikt Van der Poel terug op de chaotische etappe. “Van mijn ploeggenoten hebben er wel een paar tegen de grond gelegen, maar van de andere ploegen ook. Hopelijk is het vandaag minder gevaarlijk en hopelijk krijgen we ook een mooie finale weer.”

Dat zal dan moeten gebeuren op de twee beklimmingen naar Mûr-de-Bretagne. Of we de Alpecin-Fenix-renner al vroeg in de aanval zien trekken, wil hij nog niet zeggen. “Dat weet ik niet. Ik ga vooral betere benen moeten hebben”, geeft hij aan. Anders vreest hij dat hij weer aan de kant gereden zal worden.

Dat Julian Alaphilippe in Landerneau uitpakte, was voor Van der Poel geen verrassing. “We weten dat hij dat kan en ik weet dat ik op mijn best moet zijn om hem te volgen. Dat was ik gewoon niet. Ik denk niet dat iemand erop tegen is dat hij de gele trui heeft”, vertelt hij.