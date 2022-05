Mathieu van der Poel: “Ik verwacht een grote en interessante strijd om in de vlucht te geraken”

Mathieu van der Poel is een van de favorieten voor de etappezege in de Giro d’Italia vandaag. De renner van Alpecin-Fenix zei in het startinterview dat een ritzege voor een vluchter vandaag zeker een van de mogelijkheden is. “Een controleerbare ontsnapping zou ideaal zijn.”

“Het is een geen super lange, maar wel zware etappe vandaag. Het is moeilijk te voorspellen wat het wedstrijdverloop gaat zijn. Een controleerbare ontsnapping zou ideaal zijn, maar ik verwacht eerder een scenario zoals vrijdag. Toen was het namelijk ook een zeer grote strijd om in de vlucht te geraken. Het gaat een interessante koers worden.”

Volgens Van der Poel heeft die kopgroep een kans om voor de zege te strijden. Daarnaast gaf de Nederlander ook aan dat hij zich nog steeds prima voelt in de Ronde van Italië. “Ik voel me oké, ik heb al meerdere koersen van een week gereden. Ik weet wat ik kon verwachten, al ligt dat voor de tweede en derde week wel anders.”

De achtste etappe van de Giro gaat om 13.40 uur van start. Volg en bespreek in het liveblog van WielerFlits het koersverloop van deze overgangsrit.