Mathieu van der Poel: “Ik kon langer aanblijven dan verwacht” vrijdag 21 februari 2020 om 15:51

Woensdag temperde Mathieu van der Poel nog de verwachtingen voor de Volta ao Algarve door te stellen dat hij geen persoonlijke ambities koestert voor de Portugese ronde. Gisteren drukte hij echter zijn stempel door lang met de beste klimmers mee te gaan op weg naar de Alto da Fóia.

Van der Poel blikte voorafgaand aan de derde etappe terug op zijn optreden van een dag eerder. “Ik probeerde ook al in de lange ontsnapping mee te gaan, maar de grote teams lieten me niet rijden. Toen ben ik onze klimmer gaan helpen.” Op de slotklim probeerde de Alpecin-Fenix-renner zolang mogelijk aan te haken.

Om mee te strijden voor de etappewinst was nochtans geen doel, zei hij. “Ik kon langer aanblijven dan verwacht bij de groep met echte klimmers, dus ik was al tevreden met het gevoel. Ik hoop dat ik vandaag genoeg hersteld ben om een goede etappe te rijden.” Van der Poel verwacht dat het vandaag in de rit naar Tavira aan de sprinters is.

“Het wordt zeker een finish voor de sprinters”, antwoordde hij op de vraag of er misschien toch niet iets mogelijk zou zijn. “We gaan proberen Sacha Modolo in positie te krijgen, zoals we in de eerste etappe deden. Dus hopelijk slagen we daar deze keer beter in.”

Alto do Malhão

Morgen rijdt het peloton naar de Alto do Malhão, na een klim van 2,5 kilometer aan een stijging van 9,7 procent. “Ik voel me vrij goed. Als ik morgen een goede dag heb, kan ik wat proberen. Maar we zullen zien”, aldus de Nederlandse kampioen van twee jaar geleden.