Mathieu van der Poel: “Ik hoop nog zo veel mogelijk koersen te kunnen rijden”

Interview

Mathieu van der Poel kende vanmiddag een geslaagde test op de onverharde stroken van de Antwerp Port Epic. Zijn gehavende rug hield niet alleen de hele dag stand, de Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix kon de zaak ook winnend afsluiten in de Antwerpse 1.1-koers. “De kansen op het WK liggen nu hoger dan 50/50”, bevestigde Van der Poel aan onder andere WielerFlits.

De duidelijkheid over het WK en Roubaix waar vele fans op hadden gehoopt, kon Van der Poel de aanwezige journalisten achteraf nog niet geven. Ook al voelde het vandaag goed aan, eerst wil hij weten hoe zijn lichaam reageert als hij morgen wakker wordt.

“Morgen consulteer ik mijn entourage, in de eerste plaats kinesisten David Bombeke en Paul Van Loon. Mijn rug zal stijf zijn, maar dat hoeft geen ramp te zijn. Ik heb mij laten vertellen dat ik niets kapot kan maken op lange termijn. Dat is ook de reden dat ik het zo graag wil proberen om Parijs-Roubaix en het WK te halen. En daarna wil ik een keer langere rust nemen om de rug volledig te doen genezen. Want ik moet er ooit wel eens vanaf geraken.”

Maar als hij naar Leuven af wil zakken, moet er conditioneel nog iets bij, vindt Van der Poel. “Ik zou nog twee weken goed moeten kunnen trainen om een deftige vorm te halen op het WK. Als ik maar op 70 procent zit, dan zou ik nooit deelnemen. Maar als het morgenochtend meevalt, dan wil ik graag nog Impanis (de Primus Classic, red.) en de GP Denain rijden. Die stonden sowieso op de planning. Ik zou graag in elke koers mij een klein beetje beter voelen. Vrijdag is er ook nog Koolskamp… Als het meevalt, wil ik graag zo veel mogelijk koersdagen toevoegen.”

Training van zeven uur

De onzekerheid zit er nog wel in. “Vooral omdat ik op training nog niet langer dan vijf uur heb gereden. Ik zou toch eens zes à zeven uur aan een stuk moeten kunnen rijden om te zien of mijn rug maar ook mijn conditie koersen als Roubaix of een WK zouden aankunnen. Met alle respect, maar dat is toch nog andere koek dan de 190 kilometer van de Antwerp Port Epic.”

“Als ik nu mijn kansen zou moeten inschatten, dan denk ik toch al aan iets meer dan de 50/50 die ik vanochtend aangaf”, lachte Van der Poel nog. “Ik heb er vandaag alles aan gedaan om de rug te testen en zeker geen verstoppertje gespeeld. Ik wilde met opzet er een lange finale van maken om te voelen hoe ik reageerde. Het was trouwens ook op mijn vraag dat ik hier reed. Het was een leerrijke dag, maar de definitieve beslissing voor de rest van het jaar zou volgende week moeten vallen.”

Mogelijk programma Mathieu van der Poel

Kampioenschap van Vlaanderen (vrijdag 17 september / UCI 1.1)

Primus Classic (zaterdag 18 september / UCI 1.Pro)

GP de Denain (dinsdag 21 september / UCI 1.Pro)

WK wielrennen (zondag 26 september)

Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober / UCI 1.UWT)