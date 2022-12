Mathieu van der Poel: “Ik had geen goed gevoel”

Video

Mathieu van der Poel kende in Mol naar eigen zeggen een mindere dag. De Nederlander moest in de laatste twintig minuten van de cross Wout van Aert laten gaan. “Ik had geen goed gevoel vandaag.”

“En dus kan ik niet tevreden zijn met het resultaat”, gaat hij verder in het flashinterview. “De komende wedstrijden hoop ik Van Aert meer weerstand te bieden, anders rijd ik de komende weken alleen maar achter hem aan.”

“Het is even slikken, maar we moeten doorgaan”, aldus Van der Poel, die dit seizoen won in Hulst en Antwerpen.