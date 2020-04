Mathieu van der Poel: “Ik focus nu op de Tour en de klassiekers” zaterdag 18 april 2020 om 11:25

Nu de UCI heeft bekendgemaakt hoe de tweede seizoenshelft kan worden ingevuld, heeft ook Mathieu van der Poel aanknopingspunten. Hij hoopt met zijn ploeg Alpecin-Fenix op deelname aan de Tour de France en mikt daarnaast op de uitgestelde klassiekers.

Een jaar geleden vertolkte Mathieu van der Poel de hoofdrol door in zijn kampioenstrui de Amstel Gold Race naar zijn hand te zetten, maar voor een nieuw optreden in de Limburgse klassieker, die normaal gesproken morgen was verreden, moet hij even geduld hebben. Door de coronacrisis ligt de wielersport namelijk stil. “Dit is een onwerkelijke situatie, maar ik ben zeker niet depressief aan het worden”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Ik heb ook het voordeel dat ik het crossseizoen achter de rug heb en de meeste wegrenners niet. Dat scheelt.”

Deze week gaf de internationale wielerbond UCI enkele inzichten in de herziene wedstrijdkalender. Nieuwe data van de Tour de France werden bevestigd, het WK behoudt zijn geplande data en dan volgen respectievelijk de Giro d’Italia en de Vuelta a España. En de meest prestigieuze klassiekers gaan dit seizoen allemaal door op een nader te bepalen datum. Van der Poel noemt het positief dat teams en renners nu een paar mikpunten hebben gekregen. “Daar kunnen de renners zich aan vastklampen. Voor een duidelijke planning is het nog te vroeg.”

Tour de France

Volgens Van der Poel hangt veel ervan af of de Tour de France twee extra teams laat deelnemen. “Dan hoop ik echt dat we erbij zijn”, zegt hij. Zijn ploeg Alpecin Fenix kreeg in eerste instantie immers geen wildcard, maar toch is het niet uitgesloten dat de ploeg alsnog kan deelnemen. Rennersvakbond CPA riep namelijk op om twee extra ploegen in de grote ronden uit te nodigen. “Philip Roodhooft (teammanager, red) heeft al contact gehad met de ASO, ik wil de Tour rijden. Aan een andere grote ronde denk ik niet echt. Ik focus nu op de Tour en de klassiekers.”

Voor Van der Poel krijgen de wegkoersen in ieder geval voorrang boven de mountainbike en het veldrijden. “Er ontstaat nu trouwens een grotere overlapping en cross komt op de tweede plaats. Dat zal voor na het wegseizoen zijn”, kondigde de wereldkampioen veldrijden van Tabor, Bogense en Dübendorf alvast aan. Vooruitblikkend: “2021 zal eruitzien zoals 2020 er had moeten uitzien: WK veldrijden, voorjaarsklassiekers, wereldbekers en WK mountainbike en als topdoel de Olympische Spelen.”