Zdenek Stybar skipt Ronde van Vlaanderen na hartritmestoornis

Zdeněk Štybar laat de Ronde van Vlaanderen aan zich voorbijgaan. Na Gent-Wevelgem voelde de Tsjechische renner van Deceuninck-Quick-Step zich onwel, waarna onderzoek uitwees dat hij last van een hartritmestoornis had. Woensdag is een geslaagde ablatie uitgevoerd. Zijn deelname aan de Ronde komt echter nog te vroeg.

Na zijn 25e plek in Gent-Wevelgem liet Štybar aan de medische staf van Deceuninck-Quick-Step weten dat hij zich onwel voelde. Uit onderzoek bleek dat de Tsjechische renner last had van een hartritmestoornis. Woensdag is hij in Brussel via ablatie succesvol behandeld aan het probleem. Štybar kreeg groen licht om dit weekend weer te trainen, maar voelt dat de Ronde te vroeg komt. Hij neemt nu een paar dagen vrij om tijd met zijn familie te besteden.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik zondag de Ronde moet missen”, zei Štybar via zijn ploeg. Het zou voor de Tsjech zijn negende deelname worden, nadat hij al driemaal bij de beste tien eindigde. “Ik volgde de aanloop en het enthousiasme op televisie. Het gevoel en de passie voor deze periode, met de E3 Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde en Parijs-Roubaix, is mijn favoriete deel van het seizoen.”

Dankbaar

“Ik heb goed getraind en voelde dat de vorm waarmee ik dit weekend in zou gaan, de beste was sinds lange tijd. Gelukkig was dit slechts een kleine ingreep en ik ben dankbaar dat het is gebeurd en is verholpen. Niet alleen met het oog op de rest van het seizoen, maar ook op mijn volledige gezondheid. Na een uitgebreid onderzoek is het fijn om te weten dat het niets ernstigers was. Ik neem nu een paar dagen vrij samen met mijn zoon en vrouw te ontspannen”, aldus Štybar.