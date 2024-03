zaterdag 23 maart 2024 om 09:36

Mathieu van der Poel hoorde pas laat over val Wout van Aert: “Dacht dat hij zou komen aansluiten”

Video De regerend wereldkampioen op de weg heeft niet lang hoeven wachten op zijn eerste zege op de weg. Op zijn tweede koersdag wist Mathieu van der Poel de E3 Saxo Classic voor het eerst op zijn naam te schrijven. Zijn grote concurrent, Wout van Aert, kwam ten val en wist niet meer terug te keren bij Van der Poel. Toch vreesde de wereldkampioen daar wel voor, liet hij weten voor de camera van WielerFlits.

Op de Paterberg zette Mathieu van der Poel nog maar eens flink aan, terwijl daarachter zijn grote concurrent kennismaakt met de grond. Had de wereldkampioen dit door? “Nee, dat heb ik pas gehoord toen ik aan de Kwaremont begonnen was. Nadien kwam hij nog heel sterk opzetten, wat ik wel verwacht had. Ik was bezig mijn eigen inspanning goed in te schatten. Het was nog een heel eind tot de finish en de wind stond ook nog niet echt gunstig.”

Het draaide uit op een gevecht van man tegen man. De achterstand van de kopman van Visma | Lease a Bike slonk naar de tien seconden. “Ik had wel de indruk dat hij zou komen aansluiten, maar op het lastige laatste klimmetje heb ik nog eens vol doorgetrokken. Ik weet natuurlijk dat hij alles of niets speelt om terug in het wiel te komen. De combinatie Paterberg en Kwaremont kroop bij mij ook wel in de benen. Dan krijg je daarna redelijk ondankbare wegen om te rijden. Zoals ik zei, ik denk dat ik mijn inspanning goed moest inschatten en dat heb ik gedaan.”

Voor de kopman van Alpecin-Deceuninck was het de eerste keer dat hij de E3 Saxo Classic won. Toch liggen zijn hoofddoelen nog in het verschiet. Te beginnen volgende week: de Ronde van Vlaanderen. Is hij nu de grote favoriet? “Dat was ik sowieso wel geweest, zelfs als ik hier niet gepresteerd had. Ik zal altijd bij de favorieten horen en daar heb ik ook vrede mee. Ik heb nu een extra stap gezet. Dit soort wedstrijden heb ik wel nodig om op mijn allerbeste niveau te komen. Al zit ik daar nu dicht tegenaan.”