Mathieu van der Poel: “Het ging beter dan verwacht” zaterdag 25 januari 2020 om 17:52

In Zonnebeke schoot Mathieu van der Poel voor de 22ste keer dit veldritseizoen raak. De wereldkampioen nam halverwege de cross afstand van zijn rivalen en zij zagen hem pas na de finish weer terug. Het zorgde voor een glimlach op het gezicht van der renner van Alpecin-Fenix, die over een week in Dübendorf zijn wereldtitel hoopt te verlengen.

Het was Van der Poels eerste cross na zijn stage in Spanje. Weer even wennen, maar Van der Poel finishte desondanks als eerste. “Het ging beter dan ik had verwacht”, blikt hij in gesprek met WielerFlits terug op de mistige cross. “Ik was best tevreden met het gevoel vandaag.”

Van der Poel had geen last van de stormen die Spanje afgelopen week in hun greep hielden, iets waar nummer twee Wout van Aert wel hinder van ondervond. “Ze hadden storm voorspeld, dus ik ben zondag al teruggekomen van trainingskamp. In Benicàssim hadden we drie dagen niet buiten kunnen komen en ik wilde mijn duurtrainingen nog wel doen. Ik ben naar huis gevlogen omdat ik zag dat het bij ons wel droog ging zijn. Ik heb wel langer door getraind dan vorige stage, met donderdag nog een serieuze training. Het tweede deel van de stage heb ik ook iets specifieker naar de cross toegewerkt dan vorige stage.”

De afgelopen dagen werkte de kopman van Alpecin-Fenix weer zijn trainingen af op Belgische bodem, met de overwinning in Zonnebeke als eerste resultaat. “Het was een verraderlijk parcours met diepe sporen, dus het was zaak om continu bij de les te blijven”, zegt Van der Poel in het flasinterview over de door hem gewonnen cross. “Het was wel een beetje zoeken naar de juiste lijnen tussen al de wielen, maar toen ik mijn eigen lijnen kon rijden was ik vrij tevreden met mijn cross.”

Van der Poel rijdt morgen in Hoogerheide zijn laatste wedstrijd voor het WK, een echte thuiswedstrijd dan nog, die vernoemd is naar zijn vader. Gaat hij voor vijf op zes? “We gaan het proberen, ja”, sluit een tevreden Van der Poel af.