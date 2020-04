Mathieu van der Poel herbeleeft Ronde van Vlaanderen 2019: “Ik had vooraan moeten opdraaien” dinsdag 7 april 2020 om 15:40

Mathieu van der Poel heeft een jaar na dato uitgebreid teruggeblikt op zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Samen met Sporza keek hij de documentaire Ronde 103, een blik achter de schermen bij Vlaanderens Mooiste.

Vorig jaar was Van der Poel een van de hoofdrolspelers in de Vlaamse klassieker. Een opmerkelijke val aan de voet van de Oude Kwaremont, een indrukwekkende achtervolging en daarna een aantal scherpe demarrages.

De Nederlanders van Alpecin-Fenix finishte uiteindelijk als vierde. “Ik had pas achteraf door dat ik de Kwaremont wel heel snel omhoog ben gereden”, blikt hij thuis op de bank terug. “Als ik die inspanning kan doen bij de laatste beklimming van de Oude Kwaremont, dan denk ik dat ik altijd mee ben met Bettiol.”

“Sowieso leer je hier ook iets uit. Ik had misschien niet moeten proberen om op te schuiven net voor de Oude Kwaremont. Maar dat wordt er zo ingehamerd: dat dat een belangrijk moment is en dat je daar bij de eerste tien moet opdraaien.”

“Bij de laatste beklimming van de Paterberg maakte ik eigenlijk dezelfde fout. Ik kwam in de top 5 boven op de Oude Kwaremont en draaide als een van de laatsten de Paterberg op. Ook omdat ik dacht dat ik mijn beste krachten al verspeeld had, maar ik kwam wel als eerste van dat groepje boven. Dat is een grote fout die ik gemaakt heb.”

De kopman van Alpecin-Fenix noemt Bettiol de verdiende winnaar. “Maar er waren mogelijkheden om erbij te geraken. Het is Bettiols verdienste dat hij is blijven rijden. Als je van de Oude Kwaremont alleen bent, dan kun je niet zeggen dat je de koers gestolen hebt.”