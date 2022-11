Mathieu van der Poel heeft zin in veldritseizoen: “Voel me vrij goed momenteel”

Video

Mathieu van der Poel begint zijn veldritseizoen aankomende zondag in de Wereldbeker Hulst. De algemene verwachting is dat MVDP er gelijk zal staan. “Daar heb ik wel voor gewerkt inderdaad. Ik voel me vrij goed momenteel en alles is verlopen zoals gewenst, dus we zullen zien”, zei hij donderdag op een persmoment van Alpecin-Deceuninck tegen WielerFlits.

De voorbije jaren mocht Van der Poel altijd wel een speciaal truitje dragen in de cross, maar inmiddels is hij geen wereldkampioen of Nederlands kampioen meer. Hoe zal dat zondag zijn? “Ik ben het gewoon om in de ploegkleren te starten van op de weg natuurlijk. Maar het is wel van 2015 geleden dat ik geen kampioenentrui aan had, dus dat gaat misschien wel even wennen zijn. Het gaat echter niets veranderen aan de ambities.”

Van der Poel heeft het veldrijden gemist, vertelt hij. “Vorig jaar was het natuurlijk wat anders omdat ik zorgen had over mijn rug, maar nu merk ik wel dat ik heel veel zin heb om weer te beginnen.” Zijn programma voor de komende maanden is inmiddels al bekend. Wat opvalt is dat hij onder ander start in de Wereldbeker Val d’Isole, wat niet om de hoek ligt. “Het is op zich wel een verplaatsing, maar het is wel een unieke locatie om te crossen”, legt de 27-jarige renner die keuze uit. “Ik ben er ook al een paar keer geweest met de Wereldbeker mountainbike. Het is een leuke locatie.”

Van der Poel zal deze winter het NK veldrijden niet betwisten, ondanks dat hij een grote kans zou hebben om het rood-wit-blauw op te halen. “Het is altijd moeilijk om zoiets aan je voorbij te laten gaan, maar je moet keuzes maken. Het is niet belangrijk genoeg om de stage voor het WK in het veld en het voorjaar daarna te ontbreken om daar deel te nemen.”

Het grote doel van Van der Poel zal het eerdergenoemde WK veldrijden worden. Dat vindt dit seizoen plaats in ‘zijn’ Hoogerheide. “We hebben het al eens meegemaakt in Hoogerheide, maar het is heel leuk om daar weer een WK te hebben. Ik kijk er wel naar uit”, aldus Van der Poel, die in 2014 genoegen moest nemen met een bronzen plak bij de beloftenwedstrijd in Hoogerheide. Heeft hij daarom nog een rekening openstaan? “Nee, ik was niet in staat om daar toen wereldkampioen te worden. Ik hoop dat ik volgend jaar wel goed genoeg ben.”