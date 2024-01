maandag 1 januari 2024 om 14:24

Mathieu van der Poel heeft geen spijt van spuugincident: “Maar uiteraard niet het slimste”

Video Mathieu van der Poel heeft geen spijt van zijn actie in de Wereldbeker Hulst, waar hij in de slotronde naar toeschouwers spuugde die hem uitjouwden. Dat zei hij voor de start van de GP Sven Nys tegen onder meer WielerFlits. MVDP vertelde ook nog dat hij het nieuwe jaar afgelopen nacht feestelijk heeft ingeluid.

“Ik wist op voorhand dat het niet de beste manier was om zoiets op te lossen en ik wist dat het op beeld ging staan, maar ik denk dat ik ook niet zomaar alles moet en kan laten gebeuren”, aldus Van der Poel over het spuugincident. “Uiteraard is het niet het slimste om te doen, dat weet ik zelf ook wel. Het gaat het zeker niet oplossen, maar niks doen gaat het ook niet oplossen. Zulke dingen moet je niet laten passeren denk ik.”

Dan naar de GP Sven Nys. Van der Poel noemde het parcours ‘heel zwaar’. “En ik denk dat het nog slechter gaat worden, hoe meer er over het parcours gereden wordt. Het zal sowieso een lastige opdracht worden. Maar het is niet per se iets wat ik minder aan kan, ik moet in principe alles wel aankunnen. Gavere (waar Van der Poel won, red.) was bijvoorbeeld ook heel zwaar. Daar ligt het wel iets dichter bij elkaar, er wordt iets minder naar elkaar gekeken in de achtergrond. Ik verwacht dus wel een leuke en spannende strijd.”

Waar Van Aert op oudejaarsavond om half elf op bed lag, vierde Van der Poel een feestje. “Ik ben met vrienden gezellig iets gaan eten en drinken, dus het was geslaagd”, aldus Van der Poel, die oudejaarsnacht met een glaasje alcohol proostte op het nieuwe jaar. “Het is crossseizoen en de riem kan niet het hele jaar door gespannen staan. Ik had me dus voorgenomen om nu nieuwjaar te vieren. Ik ben blij dat ik er weer bij ben in Baal. Ik ben er heel lang niet bij geweest, maar het is een goed moment om het weleens te doen.”