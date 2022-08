Mathieu van der Poel grote blikvanger in Stadsprijs van Geraardsbergen

Mathieu van der Poel zal woensdag aan de start verschijnen van de 104e editie van de Stadsprijs in Geraardsbergen, de oudste kermiskoers van België. De renner van Alpecin-Deceuninck is de grote blikvanger aan de start. Ook broer David van der Poel maakt zijn opwachting in de Stadsprijs, net als Florian Vermeersch.

Van der Poel hoopt woensdag in de Stadsprijs van Geraardsbergen ongetwijfeld de benodigde wedstrijdprikkels op te doen richting het WK in Wollongong van eind september. De 27-jarige Nederlander kwam afgelopen woensdag in de Druivenkoers in Overijse voor het eerst weer in actie sinds zijn opgave in de Tour de France. Van der Poel heeft het WK in Australië (op zondag 25 september) als hoofddoel om naartoe te werken.

De kopman van Alpecin-Deceuninck is echter wel aangewezen op een alternatieve voorbereiding richting het WK, aangezien zijn ploeg de komende twee weken nauwelijks in actie zal komen. Warmdraaien in de Canadese klassiekers GP Quebec en Montréal is dus geen optie, de Grand Prix de Wallonie (14 september) en Primus Classic (17 september) kunnen eventueel nog wel als laatste voorbereidingskoersen dienen.

Opvolger van ploegmaat Meurisse?

Van der Poel zal echter eerst zijn opwachting maken in de 104e en tevens ook laatste editie van de Stadsprijs in Geraardsbergen. Volgens Geert Pieraert van de organisatie is het verdwijnen van kermiskoersen een algemene trend. “Het wordt steeds moeilijker om renners naar onze wedstrijd te krijgen, zeker omdat we niet zo gunstig liggen op de wielerkalender. Het is niet evident om eind augustus nog profrenners naar de Stadsprijs te lokken, zelfs als ze betaald worden”, liet hij eerder weten aan Het Nieuwsblad.

“We stoppen als kermiskoers, maar er komt wel een nieuw project in de plaats. We houden dus vast aan een wedstrijd tijdens de kermisweek. We behouden de link met de Stadsprijs en de datum. We gaan er met ons nieuw project mee voor zorgen dat Geraardsbergen meer dan ooit een wieler- en fietsstad is en blijft.” Xandro Meurisse was vorig jaar namens Alpecin-Fenix de beste in de Stadsprijs. Fedri Van den Haute is met zeven overwinningen de recordhouder in de kermiskoers die al sinds 1912 op de kalender staat.