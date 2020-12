Mathieu van der Poel grijpt in Essen zijn derde seizoenszege

Mathieu van der Poel heeft in de Ethias Cross van Essen zijn derde overwinning van het veldritseizoen geboekt. De 25-jarige wereldkampioen plaatste de beslissende versnelling halverwege de cross, waarna hij soeverein de finish wist te bereiken. Quinten Hermans werd op geruime achterstand tweede, Tom Pidcock eindigde als derde.

Kopstart voor Sweeck

Laurens Sweeck dook als eerste de modder van Essen in, met Quinten Hermans in zijn wiel. Wereldkampioen Mathieu van der Poel kwam wat langzaam op gang, want hij moest ook Ryan Kamp, Toon Aerts en Tom Pidcock nog voor laten gaan in de eerste omloop.

In de tweede ronde wisten Pidcock en Van der Poel aan te sluiten bij Sweeck en Hermans, waardoor er een kopgroep van vier gevormd werd. Door een slippertje raakte de jonge Brit, afgelopen zondag nog derde in de Wereldbeker van Namen, op achterstand. Halverwege zat Pidcock op tien seconden van de andere drie.

Van der Poel trekt door

Dat was voor Van der Poel het signaal om het gaspedaal flink in te trappen. Die ene versnelling bleek de beslissing in de cross, want Sweeck en Hermans werden tot fouten gedwongen en bleken niet in staat om het tempo van de wereldkampioen te volgen. Het verschil schommelde lange tijd rond de tien seconden, maar liep daarna langzaam op.

De strijd om de tweede plaats was spannend, tot de zevende (van de negen) ronde. Hermans wist afstand te nemen van de Belgisch kampioen, die door een lekke band wegviel en zo Pidcock en Aerts zag aansluiten. Pidcock nam de derde plek over, hield die vast ondanks druk van Sweeck en mocht zo samen met Van der Poel en Hermans het podium beklimmen.

Drie op vier

De kopman van Alpecin-Fenix heeft zo zijn derde zege van deze winter binnen, eerder won hij al in Antwerpen en Namen. In Gavere moest hij zijn meerderen erkennen in Tom Pidcock. Op de erelijst in Essen is Van der Poel de opvolger van Quinten Hermans.

Eerder deze dinsdag ging de zege bij de vrouwen naar de teruggekeerde Marianne Vos. Woensdag gaat het crosscircus in deze drukke kerstperiode verder in Herentals.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag mannen – Essen

1. Mathieu van der Poel in 1u02m43s

2. Quinten Hermans op 11s

3. Tom Pidcock op 18s

4. Laurens Sweeck op 23s

5. Toon Aerts op 1m13s

6. Felipe Orts op 1m23s

7. Ryan Kamp op 1m58s

8. Jim Aernouts op 2m17s

9. Nicolas Cleppe op 2m47s

10. Ben Turner op 2m49s